Украинские власти признали терактом взрыв в почтовом терминале Киева

Взрыв прогремел утром 5 июня на территории почтового сортировочного центра в Киеве. Как заявили в Киевской городской прокуратуре, происшествие в Оболонском районе квалифицировано как террористический акт.

По предварительным данным, взрыв прогремел в сортировочном центре во время осмотра одной из посылок. Погиб мужчина 59 лет, два человека - в возрасте 37 лет и 41 года - получили ранения, передает ТАСС.

Тем временем по всей Украине объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровске. По последним данным, работает ПВО и гремят взрывы в Харькове.