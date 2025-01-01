Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа этим летом

Вероятность того, что саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится этим летом – 50%. Так оценил возможность встречи на высшем уровне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в августе 2025 года на Аляске. Лидеры обсуждали двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.

Песков на полях ПМЭФ ответил на вопрос журналистов, возможна ли встреча Путина с Трампом этим летом, передает РИА Новости. Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня.