Песков высказался о планах Путина по телефонному разговору с Макроном

Президент России Владимир Путин не планирует созваниваться с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

При этом в Москве всегда готовы к диалогу с Парижем. Более того, Путин готов встретиться с Макроном сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К встречам тоже Путин готов, он открыт к диалогу в целом", — сказал он РИА Новости.

Ранее Макрон высказался о намерении провести телефонный разговор с Путиным, но пока никаких звонков не поступало.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным в Минске.