Пользователи Max перейдут на Android после ухода приложения из App Store

Пользователи мессенджераMax будут переходить на другие смартфоны – например, на телефоны на базе Android или "Авроры".

С таким заявлением выступил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Он отметил, что национальный мессенджер уже смог занять устойчивые позиции на рынке, передает ТАСС.

"Поскольку iPhone перестанут с "Максом" работать, конечно, трафик уменьшится. Объективно", - сказал он на ПМЭФ.

Ранее стало известно, что пользователи iPhone перестали получать уведомления от Max после исключения мессенджера из магазина приложений App Store. При этом все функции работают в обычном режиме. В компании рекомендовали россиянам периодически самостоятельно проверять приложение, чтобы не пропустить важные сообщения.