Запугали армией: МО Армении мобилизует прибывающих из России на выборы мужчин

Гражданам Армении, прибывающим в республику из России для участия в выборах, на границе вручают повестки. Мужчин мобилизуют для участия в военных сборах, сообщил Sputnik Армения.

Руководитель аппарата армянского премьера Тарон Чахоян заявил, что речь идет о гражданах, которые прибыли на выборы "за взятки". Они будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности, предупредил чиновник.

Подчеркивается, что с заявлением выступило не Минобороны и не военная полиция, находящаяся в его ведении – а представитель аппарата премьера. Причем мобилизация не всех граждан Армении, приезжающих перед выборами на родину, а выборочно – именно прибывающих из России. В соцсетях пишут, что в аэропорту и на сухопутных КПП дежурит военная полиция, которая раздает повестки. В то же время, официальных заявлений властей по этому поводу не было.