Путину доложили о письме Зеленского: реакция президента пока неизвестна

У Москвы нет официальных каналов связи с Киевом, однако Владимир Путин знает о письме Владимира Зеленского. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, главе государства доложили о послании украинского президента.

О реакции Путина на письмо Песков говорить не стал.

Пресс-секретарь президента также выразил надежду, что пауза в переговорах по украинскому урегулированию будет прервана.

Накануне Владимир Зеленский направил Владимиру Путину открытое письмо с предложением встретиться лично в третьей стране и остановить конфликт. Сразу после этого Дмитрий Песков заявил, что украинский президент может приехать в Москву, если хочет провести двустороннюю встречу. В своем послании Зеленский такую возможность отверг.