"Мне его очень жалко": Лариса Долина в подробностях рассказала о своем мальчике

В прошлом году Лариса Долина крупно оскандалилась. Сначала певица под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице артистка тогда не отдала, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее просто нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы, и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января 2026 года.

В свою очередь, Лариса Долина снимает жилье и продолжает работать. По некоторым данным, новым гнездышком певицы стала квартира площадью 235 квадратных метров на четвертом этаже элитного ЖК в Гагаринском районе Москвы.

Примечательно, что в новое жилье артистка перебралась с двумя котиками. У Ларисы Долиной есть кошка Муся и котик Масик. В своем официальном телеграм-канале певица сообщила, что у них появились проблемы со здоровьем, и животных посадили на строгую диету. И если Муся спокойно к этому отнеслась, то Масик переживает.

"Он постоянно ходит за мной и мяучит… Мол, мама, дай поесть чего-нибудь…" - сообщила Лариса Долина.

Артистка рассказала, что его очень нервируют запахи из кухни, когда готовит ее дочь Лина. Особенно он волнуется, если дело касается куриной печени. "Не представляете, что с ним творится, он буквально вскакивает на плиту! А сейчас я застала его сидящим на кухне, на барном стуле. Мальчик ждет… А вдруг мама сжалится и даст кусочек… Мне его очень жалко… Но я очень хочу, чтобы он был здоров!" - рассказала певица.

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