ВС России ответили на террористические атаки киевского режима. За неделю нанесены массированный и 6 групповых ударов. Поражены военные объекты ВСУ, предприятия ВПК Украины, склады и аэродромы, сообщили в Минобороны России.

В период с 30 мая по 5 июня российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО. Освобождены населенный пункт Комсомольское Запорожской области и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Российские средства ПВО сбили за неделю 47 управляемых авиабомб и 3 084 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Украинская армия понесла самые тяжелые потери в зоне ответственности группировки "Восток" ВС России. Они превысили 3 тысячи солдат. Общие потери ВСУ за неделю составили почти 10 тысяч военнослужащих.