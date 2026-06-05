Задушивший беременную девушку уснул после убийства

Москвич, задушивший беременную девушку, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия случилась накануне в квартире на Алтайской улице на востоке столицы. 23-летний агент по недвижимости в ходе ссоры набросился на подругу и задушил ее. Девушка была на четвертом месяце беременности.

После содеянного мужчина лег спать. Проснувшись, он обнаружил тело погибшей и самостоятельно позвонил в полицию, сообщил телеканал "Рен-ТВ".

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

Специалисты назначили все необходимые судебные экспертизы для установления точных обстоятельств случившегося. Соседи рассказали, что до трагедии молодые люди часто ссорились. Два месяца назад на их крики даже вызвали полицию.

Погибшая занималась музыкой, рисованием, увлекалась эзотерикой и картами таро, пишет "Московский комсомолец". Дома у нее жили ящерица и кот.