Сводка Минобороны. Один массированный и шесть групповых ударов по Украине нанесли российские войска за прошедшую неделю. Поражены военные предприятия и аэродромы, топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. А также цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников. Большие потери у противника и на Донецком участке спецоперации.

О том, что одновременно с освобождением села Комсомольское российские войска готовят еще один прорыв, ВСУ если и догадывались, то подготовиться к нему точно не успели. Времени на перегруппировку не осталось. Резервы подтянуть неоткуда. Поэтому, когда штурмовики группировки "Центр" атаковали Новое Шахово, ожесточенного и организованного сопротивления уже не было.

Собственно, наблюдать, как из села бегут остатки националистов, это единственное, что оставалась командирам ВСУ. Сегодня Новое Шахово - под контролем российских подразделений. Несколько часов бойцы закреплялись. А сегодня утром, после массированной артподготовки, начали наступление на соседний поселок Вольное. Но прежде подняли в воздух и десятки дронов для разведки и огневого прикрытия.

И вот так же, накануне, под прикрытием малой авиации, российские войска взяли в котел крупный отряд ВСУ на юге Константиновки. Сегодня крышка этого котла захлопнулась. По заблокированным бандеровцам открыли шквальный огонь бронетехника и гаубицы. Те, кто оказался в "мешке", ликвидированы. Южные районы города освобождены. Идут зачистки многоэтажек. А штурмовики начали просачиваться вглубь и в северных кварталах.

Сегодня же под контроль наших бойцов перешла и вся промзона по берегам реки Кривой Торец. А в частном секторе, который примыкает к "промке", штурмовки взяли в полукольцо еще один отряд ВСУ.