Москва вновь стала победителем Национального рейтинга инвестиционного климата

Москва восьмой год подряд - лидер Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России. Такие данные представили сегодня на Петербургском Международном экономическом форуме. Награду получил мэр столицы Сергей Собянин.

В прошлом году объём инвестиций в экономику Москву вырос почти на три процента и впервые превысил 9 триллионов рублей. Порядка 70 процентов инвестиций идёт в новые технологии, промышленность, инфраструктуру, программное обеспечение, создание современных производственных мощностей и рабочих мест.

Важную роль в промышленности города играют и высокотехнологичные отрасли. Такие как фармацевтика, микроэлектроника, аэрокосмическая отрасль, радиоэлектроника, электромобилестроение и медицинская промышленность. К 30 году половина всего, что производит столица, будет напрямую связано с инновациями и передовыми технологиями.