Москва вновь стала победителем Национального рейтинга инвестиционного климата

Москва восьмой год подряд - лидер Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России. Такие данные представили сегодня на Петербургском Международном экономическом форуме. Награду получил мэр столицы Сергей Собянин.
В прошлом году объём инвестиций в экономику Москву вырос почти на три процента и впервые превысил 9 триллионов рублей. Порядка 70 процентов инвестиций идёт в новые технологии, промышленность, инфраструктуру, программное обеспечение, создание современных производственных мощностей и рабочих мест.
Важную роль в промышленности города играют и высокотехнологичные отрасли. Такие как фармацевтика, микроэлектроника, аэрокосмическая отрасль, радиоэлектроника, электромобилестроение и медицинская промышленность. К 30 году половина всего, что производит столица, будет напрямую связано с инновациями и передовыми технологиями.
"Мы знаем, что в нашей стране очень много рейтингов, по количеству показатели мы, наверное, занимаем первое место в мире, порядка 5 тысяч показателей, которые мы каждый месяц заполняем. Но то, что касается рейтинга инвестиционного климата наших регионов, это совсем другая история, потому что это не про цифры, это не про бюрократию, это про живую работу, которая нам помогает реально улучшать все процессы и привлекать инвесторов, это живой диалог с бизнесом, с предпринимателями, с людьми и это дорогого стоит", - отметил Собянин.