Центр "Россия" станет новым символом Москвы: как идет стройка

Масштаб стройплощадки говорит сам за себя - 200 тысяч квадратных метров, современное оборудование и технологии. Рядом - Краснопресненская набережная и башни Москва-Сити. По масштабу Национальный центр "Россия" - уже объект мирового уровня.

Строители уже сделали так называемую "стену в грунте" - залили почти 21 тысячу кубометров бетона. Технология позволяет возводить подземные конструкции без риска навредить соседним зданиям и метро.

"Здание реализуется не только на стройплощадке, но и в цифре, это обеспечивает высокую скорость реализации, оперативность внесения изменений и безукоризненное качество работ на всех этапах", - рассказал Иван Дердюк, заместитель начальника управления по проектированию гражданских объектов ООО "Институт Мосинжпроект".

Старт строительству в марте этого года дали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда был заложен первый бетонный блок в будущее здание Национального центра. О том, как работа идёт сейчас, на Петербургском форуме рассказал глава стройкомплекса Москвы Владимир Ефимов. На площадке задействовано более 500 рабочих, а на пике обустройства "стены в грунте" их количество доходило до 900.

"Стройка располагается над шестью действующими тоннелями московского метрополитена. Москва-река дает нам сильное заводнение, с этим тоже приходится бороться нашим инженерам", - сообщил Николай Головин, заместитель руководителя дирекции уникальных объектов АО "Мосинжпроект".

Открытость, легкость, воздух и много света. Центр "Россия" станет новым символом города и страны. Внутри появятся выставочные и концертный залы, медиа- и пресс-центры. Обустроят зоны и для переговоров, и просто для отдыха. А у каждого посетителя будет свой цифровой паспорт.

"Гости смогут отслеживать текущие мероприятия: двигаться по заданному тематическому маршруту, смотреть наполняемость посетителями функциональных зон, или слушать иностранные спикеров в режиме онлайн, благодаря встроенному онлайн переводчику", - рассказала Ксения Майер, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации НЦ "Россия".

Крыша тоже не простая. Она будет мультимедийной, словно снежный сугроб, накроет самый большой в мире видовой амфитеатр.

"Необходимо будет проложить до десятка тысяч кабелей, и необходимо будет установить тысячи светодиодов. Аналогов такой крыше в России еще не было", - сообщил Андрей Квык, директор по проектированию гражданских объектов ООО "Институт Мосинжпроект".

Национальный центр "Россия" станет местом, куда захочется возвращаться. Настоящим домом для выставок, музыки, идей и просто тысяч людей, которые увидят все достижения страны.