На МЦД изменились правила оплаты проезда банковской картой

Важная информация для пассажиров МЦД и пригородных электричек. Изменились правила оплаты проезда банковской картой. Теперь при неправильном использовании её могут заблокировать.

Как правило перед началом поездки с карты списывается стоимость одной тарифной зоны, а в завершении пассажир получает полный расчёт, когда выходит со станции через турникет или закрывает поездку у валидатора.

Как рассказали в ЦППК, некоторые пассажиры на конечных станциях игнорируют этот момент и получается, что не оплачивают большую часть пути. Теперь у таких нарушителей будут блокировать карты.

"Возобновить его можно будет через приложение "Метро Москвы" или через личный кабинет пассажира на сайте. Возобновление при этом будет платным в 334 рубля, что соответствует стоимости поездки на максимальную дальность", - сообщил Антон Аксенов, пресс-секретарь Центральной пригородной пассажирской компании.