Грузовые суда "Натра" и "Циркон" были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море. Зерновозы следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. Экипажи судов – 25 граждан Азербайджана, в результате атаки пятеро из них погибли, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По последним данным, в результате атаки получили ранения трое граждан Азербайджана. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск.

Несколько сотрудников посольства Азербайджана в России направлены на место происшествия. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками беспилотников на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, узурпировавший власть на Украине, передает ТАСС.