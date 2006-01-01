Ставший мемом Прохор Шаляпин: "Меня предавали, вытирали ноги, закрывали дороги"

В последнее время Прохор Шаляпин на волне успеха. Причем публика куда больше знает его в качестве мема, а не как исполнителя.

Однако сам артист совершенно не переживает по этому поводу. Прохор Шаляпин рад, что смог реализоваться. Дело в том, что 20 лет назад, когда Прохор стал участником "Фабрики звезд", он подавал большие надежды, но ему просто не дали показать весь свой потенциал.

"После "Фабрики звезд" я оказался в ловушке: меня видели как аналог Киркорова — яркого, харизматичного, но "не своего". Те, кто контролировал телевидение, решили: "Лучше перекроем ему кислород сейчас, чем потом иметь какие-то проблемы". В 2006–2007 годах мне со всех сторон закрыли дороги — концерты, эфиры, предложения", - сообщил Шаляпин.

По его словам, в отношении него были "конкретные интриги", в результате которых он потерял 20 лет плодотворной творческой жизни. Однако артист к этому относится философски, считая, что всему свое время. И будучи мемом певец не видит в этом ничего плохого.

"А чем мем хуже однодневного хита? В нашем шоу-бизнесе сейчас мало действительно талантливых музыкантов. В большинстве своем — ширпотреб, который будет никому не интересен уже через короткое время. А вот некоторые мемы переживут сегодняшние популярные песни... Поэтому я спокоен: если, глядя на меня, люди улыбаются — я выполнил свою миссию", - уверен исполнитель.

Прохор Шаляпин ни о чем не жалеет. "Я всегда действовал по зову сердца, был порядочен в отношениях. А вот меня предавали, вытирали ноги, закрывали дороги — особенно после "Фабрики"... Все произошло так, как должно было. Тот, кто остается честным в нечестной системе, уже победил. Даже если победа пришла спустя годы", - заключил артист.

С виду может показаться, что Прохор Шаляпин не работает, а только отдыхает. Но на самом деле это не так. Певец является индивидуальным предпринимателем, у него есть съемки и рекламная деятельность. Мало того, что артист зарабатывает, он еще и обеспечивает близких.

"Помогаю родным — маме, отчиму, крестному, дальним родственникам. От меня зависят несколько человек, которым я плачу зарплаты. У меня все прозрачно", - сообщил певец "Теленеделе".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>