В России стартует всероссийская акция "Великое наследие Владимира Даля"

С 22 мая по 30 июня 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет всероссийская акция "Великое наследие Владимира Даля", приуроченная к 225-летию со дня рождения русского писателя и этнографа.
Владимир Иванович Даль – создатель легендарного "Толкового словаря живого великорусского языка", над которым он трудился более полувека, бережно отобразив в нем все разнообразие и величие родной речи. Также он известен как автор сборников сказок, в основе которых лежат обработанные им фольклорные сюжеты.
"Владимир Иванович Даль доказал, что русский язык – это не только средство общения, а живая память народа. Он составил не просто словарь, а собрал душу России в 200 000 словах и 30 000 пословицах. Наша задача – сохранить и передать это богатство подрастающему поколению, по-настоящему заинтересовав ребят. Каждый школьник, принявший участие в нашей акции, благодаря труду этого выдающегося писателя и этнографа сможет почувствовать себя продолжателем его дела", – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:
Для участия в акции школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку с 22 мая по 30 июня 2026 года на портале Культурадляшкольников.РФ. По итогам эксперты выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на сайте проекта.