Лондон расширяет программу подготовки боевиков ВСУ. Как сообщили в Минобороны Великобритании, в проект Interflex теперь включена подготовка специалистов в области авиации и логистики, а также медиков и инженеров.

Программа Interflex по подготовке пехоты для ВСУ была запущена в 2022 году. С тех пор, по данным британского МО, было подготовлено 63 тысячи военнослужащих для ВСУ, в том числе 11 тысяч инструкторов. Вместе с Лондоном в программе участвуют 13 стран-партнеров.

В Москве неоднократно заявляли, что любые отправленные из Европы грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта, передает РИА Новости.