Собянин и Новак подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической области

На ПМЭФ сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал ряд меморандумов по самым разным направлениям. Так, с заместителем председателя правительства России Александром Новаком подписан документ о создании Московского регионального центра компетенций по технологическому присоединению к сетям.

С заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым и гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым подписан меморандум, касающийся сотрудничества в области испытаний и сертификации систем накопления электроэнергии и их компонентов. Также подписан документ о развитие электрического флота.