Магнитная буря обрушилась на Землю. Ее сила превысила средний уровень G2 после 6 часов утра 5 июня. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, до отметки сильной бури – G3 – солнечный шторм так и не добрался.

По данным астрономов, в настоящее время магнитная буря утихла, однако магнитосфера остается возбужденной. Возвращение магнитной бури уровня G1 ожидается к полуночи. По прогнозам ИКИ РАН, вероятность магнитной бури в субботу, 6 июня, составляет 35%, ее повторение в воскресенье, 7 июня — 7%.

Специалисты ожидали интенсивной магнитной бури из-за нескольких облаков плазмы. Они направились к Земле после нескольких сильных вспышек на Солнце. Однако экстремальные прогнозы не оправдались.