Шесть человек госпитализированы после атаки дронов на суда в Азовском море

Оперштаб Краснодарского края раскрыл детали происшествия в Таганрогском заливе. По последним данным, в больницах Краснодарского края после атаки на суда находятся шесть человек.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в оперштабе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила инцидент в Азовском море в своем выступлении на ПМЭФ. По словам дипломата, теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками. Захарова подчеркнула: это еще раз подтвердило террористическую сущность киевского режима.