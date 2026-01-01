Умерла актриса и певица Валентина Игнатьева

Валентины Игнатьевой на стало на 78-м году жизни. Сообщается, что прославленная актриса умерла после продолжительной болезни.

Печальную новость сообщил ее сын Иван Корешков.

"Сегодня, 4 июня 2026 года, умерла моя мамочка — советская и российская певица и актриса Игнатьева Валентина Васильевна. Покойся с миром, мамочка", - написал убитый горем сын артистки.

Сообщается, что церемония прощания с Валентиной Игнатьевой пройдет 7 июня в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве. По завершении мероприятия артистку похоронят на Ястребковском кладбище, сообщает Teleprogramma.org.

Напомним, что Валентина Игнатьева прославилась после того, как стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова. Затем она выступала с ансамблями "Солнечная корона", "Лада", "Трижды три". После этого певицу пригласили в ВИА "Веселые ребята", где она заменила Аллу Пугачеву.

Валентина Игнатьева попробовала себя и в качестве актрисы. Наибольшую известность ей принесла роль в советско‑швейцарской драме "Бархатный сезон". Помимо съемок, она занималась озвучиванием вокальных партий для кинокартин и музыкальных спектаклей.

Отметим, что у Валентины Игнатьевой, кроме сына Ивана Корешкова, осталась дочь Инга Илюшина. Она пошла по стопам именитой матери и тоже стала актрисой.

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