Лавров: Россия не получала от Зеленского никаких писем

Российская сторона не получала по официальным дипломатическим каналам посланий от предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал в пятницу, 5 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии прокомментировал публикацию Киевом открытого письма, в котором Зеленский вновь настаивает на очной встрече с президентом России в нейтральной стране, утверждая, что это поможет завершить конфликт "честно и достойно".

Однако Сергей Лавров отрицательно ответил на вопрос о получении такого письма по дипломатических каналам — до настоящего времени подобных посланий Москве официально не передавали, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее напомнил, о чем много раз говорил Владимир Путин: если Зеленский желает лично пообщаться, он может в любое время приехать в Москву — приглашение остается в силе. Также представитель Кремля подтвердил, что Путин даст оценку письму Зеленского, и предложил этого дождаться.

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово, если бы Зеленский и Путин встретились для переговоров по Украине".