Термоядерной дурой назвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен связала взрыв морского дрона в Румынии с действиями Москвы.

Медведев, комментируя это высказывание, назвал председателя ЕК "ублюдочной докторшей". По его словам, теперь можно ожидать от нее вывода о том, что "предстоящий взрыв хохлонацистами" штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля.

Морской дрон взорвался в румынском порту произошел утром 5 июня. Министерство обороны Румынии уточняло, что беспилотник относится к типу, используемому в ходе конфликта на Украине. Позже в ВСУ признали, что взорвавшийся беспилотник был украинским. Утверждают, что один из морских безэкипажных катеров ВМС потерял управление под влиянием российских средств РЭБ.