Пятеро военных ранены при атаке ВСУ на ЛЭП Запорожской АЭС

Украинские националисты атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при помощи летательных беспилотников. Об этом рассказали в пятницу, 5 июня, на ядерном объекте.

Как уточняет администрация станции в своем MAX-канале, в результате атаки, совершенной ВСУ во время ремонта линии ЗАЭС при действующем режиме тишины, ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Им своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не оставлять без внимания и реакции нарушение украинскими боевиками режима тишины на ЗАЭС. Руководитель госкорпорации заверил, что "мы не свернем со своей дороги, мы будем делать все, чтобы обеспечить и людей, их безопасность и защиту в Энергодаре".

Буквально за минуты до удара украинских дронов по Запорожской АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что согласование режима прекращения огня близ Запорожской АЭС было сложным и заняло два месяца. Он подчеркивал, что "ситуация оказалась особенно сложной из-за риска обстрелов и опасности для технических специалистов, которые должны были проводить работы".

При этом Гросси уверял, что агентство продолжит делать всё возможное для защиты людей и окружающей среды от риска "ядерной аварии, которая не принесла бы абсолютно никакой пользы никому" (цитаты по РИА Новости).