ВС Ирана огнем отогнали эсминцы США в Индийский океан

Иранские вооруженные силы открыли предупредительный огонь по эсминцам США в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении армии исламской республики.

Как сказано в заявлении, два эсминца ВМС США пытались войти в Оманский залив. Вооруженные силы Ирана открыли в их направлении предупредительный огонь. Уточняется, что иранские военные произвели предупредительные пуски ракет и беспилотников.

Американские эсминцы были вынуждены покинуть Оманский залив и направиться в Индийский океан. Иранские военные заявили, что готовы при необходимости применить против кораблей США ракеты большой дальности, передает ТАСС.