ПМЭФ, день третий: Москва - экономический локомотив России

Москва в восьмой раз подряд стала победителем национального рейтинга инвестиционного климата в регионах. За этой победой, конечно же, в первую очередь не удача, а кропотливый труд столичного правительства в тесной связке с представителями бизнеса.

"Спасибо огромное за такую высокую награду, за оценку. Мы хорошо знаем, что в нашей стране очень много рейтингов. По количеству показателей мы, наверное, занимаем первое место в мире - порядка 5000 показателей, которые мы каждый месяц заполняем. Что касается рейтинга инвестиционного климата наших регионов - это совсем другая история. Потому что это не про цифры и не про бюрократию. Это про живую работу, которая нам помогает реально улучшать все процессы и привлекать инвесторов. Это живой диалог", - сказал Сергей Собянин.

Впервые столица оказалась на вершине пьедестала не одна. Татарстан уверенно двигался к победе все последние годы. Второе место заняли Нижегородская и Московская области. Третье поделили Санкт-Петербург, Сахалинская область и Башкортостан.

В прошлом году объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти на три процента и впервые превысил 9 триллионов рублей. При этом большинство вложений идет в новые технологии, промышленность, инфраструктуру, программное обеспечение, создание современных производственных мощностей и рабочих мест. Самым тесным образом столица работает с регионами, научными центрами и крупными корпорациями.

Сергей Собянин подписал соглашения с "Росатомом", Минпромторгом, Агентством стратегических инициатив, госкорпорацией "ВЭБ.РФ", федеральной территорией "Сириус", а также с Кировской, Кемеровской областями, Еврейской автономной областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Договоры касаются сотрудничества в сферах образования, фармацевтики, науки и культуры.

К 2030 году более половины столичной продукции будет высокотехнологичной и инновационной. В приоритете - фармацевтика, микроэлектроника, электромобилестроение, аэрокосмическая отрасль. К последней сейчас особое внимание в масштабах всей страны. Россия снова встает на крыло - свое, отечественное.

Документы в рамке фактически открывают новую страницу в истории нашей авиации. На Петербургском форуме "Росавиация" вручила сертификаты типа на российский двигатель ПД - 8, который будет устанавливаться на импортозамещенный лайнер "Суперджет-100". Еще один сертификат выдан на новый турбовинтовой самолет Ил-114-300. И сегодня же подписан контракт на поставку первых трех машин Архангельскому авиаотряду.

"Если бы санкций не было, мы бы до сих пор покупали бы иностранные самолеты. Я считаю, что то, что мы сегодня создали наши самолеты полностью российские, это очень-очень хорошо. Это будет и МС-21, это и "Суперджет". Надеюсь, что в перспективе мы сделаем дальнемагистральный самолет. Двигатель мы для него уже разрабатываем - Д-35. Но это перспектива", - отметил Сергей Чемезов, генеральный директор государственной корпорации "Ростех".

Причем не очень далекая. Такого количества новых идей, стартапов и производств, как в последние годы, у нас еще не было. Во всех сферах - от машиностроения и деревообработки, до робототехники и компьютерных технологий. Бренд "Сделано в России" теперь все чаще появляется там, где еще недавно его было трудно представить.