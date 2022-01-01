Система "Палантир" используется для наведения на россиян - это доказано

Мониторы с системой PRISMA, мерцающие точки и линии. Именно так в репортаже СNN выглядит командный пункт ГУР. Место, где определяются цели для ударов по нашей стране. Именно такой "точкой в мониторе" был недавно колледж в Старобельске. А до этого - начальная школа в иранском Минабе. Да-да, цели в Иране и России определяют одни и те же люди. И это отнюдь не украинские "воякы". В титрах репортажа - американская компания Palantir. Поставщик программного обеспечения практически для всех армий и спецслужб стран НАТО. И эти программисты - не просто технические исполнители воли американского государства. Скорее, американское государство исполняет их волю.

Совпадение или нет, но после атаки на Иран из Белого Дома вымели почти всех, кто был против этой новой войны. Пост покинула даже глава разведки Тулси Габбард. Официально - чтобы ухаживать за больным мужем. Неофициально - не надо стоять на пути "прогресса", приносящего миллиарды.

"Образно говоря, не только "Старлинк" или "Палантир" помогают наводить на цель ракеты, орудия и прочее. Но они наводят на цели политиков - и Трампа в их числе", - отметил Юрий Светов, журналист, политолог.

Это раньше такое наведение требовало сложных политических схем, хитроумных интриг, колоссальных денежных вливаний и долгой пропаганды. Сейчас все гораздо проще и циничнее. От абсолютной власти технократы Кремниевой долины в одном клике компьютерной мыши. И не скрывают, что переходят в наступление по всем фронтам.

"Кремниевая долина, ее идеологи, одним из которых, безусловно, является Тиль, она выходит на поверхность. Время пришло. Потому что сформировалась команда, сформировалось большое финансовое влияние, технологические возможности и идейная группа людей. Все сложилось в одну точку. Буквально осуществляют рейдерский захват и государственных структур. Вопрос не в том даже, будет Трамп, не будет Трампа, какая будет его роль. В Америке приходит диктатура", - указала Анастасия Громова, журналист ИА "Красная весна", политолог.

Питер Тиль - создатель и владелец "Палантира". В середине апреля кампания разместила на своей странице в соцсети Х манифест из 22-х пунктов. О целях, к которым стремится элита Кремниевой долины. И о методах, которыми она собирается их достигать. Цель проста - сохранение мирового лидерства. Но уже не привычного Запада с его выборами, партиями и прочими пережитками прошлого. А Запада, где власть будет у избранных, а не у избираемых. Читай - у небольшой кучки технократов, которые еще недавно казались многим всего лишь богатыми фриками. А после публикации манифеста - бесноватыми фюрерами. И во втором случае, уверены эксперты, совсем не показалось.

"Тиль - вот он просто прямой наследник нацистов, потому что его родственники исповедовали нацизм. Они были на стороне Гитлера, эмигрировали после окончания войны в Южно-Африканскую республику, где и родился Тиль. Равно как и Илон Маск. И они там воспитывали сына в этом нацистском духе - и он никогда не скрывал, как ему близки идеи разделения мира на господ и рабов. Себя он, конечно, всегда причислял к расе господ", - добавил Светов.

Генеральный директор "Палантира" Алекс Карп эти идеи полностью разделяет. Более того - именно он автор многих программных текстов техноолигархов: о том, что с демократией пора завязывать. Что время мягкой силы закончилось. И теперь все будет решаться исключительно жесткой силой. Что надо напрямую готовиться к войне. А главное - общество должно смириться с тем, что речь идет не просто о войне, но о столкновении цивилизаций и культур. Многие из которых необходимо просто уничтожить.

Методы, какими будет идти борьба, тоже не скрываются. В середине мая Алекс Карп во второй раз приехал в Киев. В украинской столице он уже был в 2022-м - сразу после начала специальной военной операции. В отличие от прошлого раза, этот визит не только не скрывают. Широко рекламируют и освещают в прессе.

"Встречается с Зеленским, встречается с Федоровым - министром обороны. И заключают соглашение - причем все это они афишируют. Объявляют о том, что Украина предоставляет "Палантиру" всю базу данных военную за период вот почти пятилетний. А "Палантир" предоставляет системы обобщения этих данных и принятия решений", - рассказал Владимир Овчинский, доктор юридических наук, политический аналитик.

Каких решений - стало ясно после удара по колледжу в Старобельске. Рядом с колледжем никаких военных объектов и близко не было. Внутри - мирно спящие дети. Но раз машина посчитала, что смерть ребенка - это эффективно, значит, удар будет нанесен.

"Она специально это делает. Задача - спровоцировать Россию на ответный удар по Киеву либо "Орешником", либо тактическим ядерным оружием. Для того, чтобы объявить Россию вообще вне закона и иметь возможность наносить уже по России ядерные удары. В Америке сейчас будут принимать решения люди, для которых ядерная война уже не представляет запрета и ограничений", - продолжил Овчинский.

Люди для них - не люди. В лучшем случае инструмент. В худшем - мусор. Гибель мирных россиян, по словам Карпа, неизбежные "сопутствующие потери" большой войны. Смерти украинцев позволят натренировать ИИ в 10-12 раз быстрее, чем если бы это проходило где-нибудь в тепличных тыловых условиях. Эта людоедская логика недоступна пониманию нормального человека. Но она есть. Более того, свои мысли техноолигархи скрывать и не думают. И главная из них - разочарование человеком как таковым. А значит, чем хуже - тем лучше. Никаких парадоксов. Самих себя техноэлита людьми не считает. Считает богами.

"Тиль прямо говорит - за последние 50 лет человек в мировом масштабе не сделал никаких крупных научных прорывов. То есть буквально дух творения через человека больше не приходит. Человек себя как вид исчерпал. Следовательно, надо найти другой способ развития, другой способ развития технологий, науки и так далее. И этим нечто будет искусственный интеллект. Раз уж человек показал, что он ничего не может, значит, придет искусственный интеллект", - добавила Громова.

На этом фоне на днях пришла новость: Питер Тиль перевез семью на постоянное место жительства в Аргентину. Официально - чтобы не платить пятипроцентный налог, которым собирается обложить всех богатых Калифорния. Да и климат там мягче. Но многие эксперты считают: дело совсем не только в жадности. И не в погоде. Главная версия: столь информированный, а, возможно, имеющий доступ к роковой кнопке человек не может не знать о том, что некое важнейшее решение уже принято. И рассчитывает, что южное полушарие большая война не затронет.

Другая версия этого бегства тоже не радует. Идейно близкий к Тилю Хавьер Миллей, нынешний лидер Аргентины, не будет мешать "Палантиру" в проведении самых диких опытов.

"Нужен полигон для отработки каких то технологий, каких-то способов вот этого создания большого паноптикона, мира тюрьмы, цифрового концлагеря и так далее. Аргентина в этом смысле очень удобный полигон", - резюмировала Громова.

Но есть и третья версия, самая загадочная и зловещая: Тиль смертельно боится. Причем силы, которая существенно превосходит его собственную.

"По моей версии, Тиль сбежал, когда зарегистрировался Дэн Грини. Это сценарист "Симпсонов". Его называют "американским Нострадамусом". Он сделал десятки предсказаний в своих мультфильмах. Глобального вида, политических, научных. Но самое интересное - я когда стал смотреть американскую "Википедию", о нем написано, о его фильмах, о его предсказаниях. Все. Кто мама, кто папа, кто дети, жена - ничего. Все зачищено. Значит, за ним стоит какая-то крупная структура. За ним стоят как раз вот те, у кого есть информация. Некая закрытая система, которая уже представляет опасность для Кремниевой долины и которая сильнее ее. Так кто это? А мы не знаем", - отметил Овчинский.

А вот Тиль, возможно, знает. Или начинает подозревать, что даже если ты уверовал в свою избранность и практически божественную сущность, всегда найдутся те, для кого ты тоже самый обычный унтерменш. Инструмент для достижения собственных целей, который списывают после использования. В истории такое случалось, кстати, не один раз. Но это уже - совсем другая история.