Их целые полчища! Лето-2026 может войти в историю России как самое комариное

Скорость роста личинки у комаров зависит в первую очередь от температуры. Майская жара не по сезону позволила триллионам насекомых стать на крыло уже на исходе весны. К началу июня полчища становятся только плотнее.

Еще одна причина небывалого роста популяции комаров - снежная зима. Чем больше осадков, тем безопаснее чувствуют себя личинки, которые самки откладывают у берегов рек и в других местах с повышенной влажностью. В итоге снег сыграл роль термоса. Личинки хорошо сохранились в тепле и вместо 25 дней выросли во взрослых особей быстрее, чем за две недели.

Причем меняется не только скорость роста комаров, но и их реакция на репелленты. Дошло до того, что некоторые спреи не просто перестают отпугивать насекомых, а начинают их приманивать.

"Мы с вами живем в постоянной гонке вооружений. Потому что, с одной стороны, есть комары, которые вырабатывают устойчивость к определенным ядам. А с другой стороны – современная промышленность, которая производит новые яды. Выиграть пока никому не удается. Соответственно, пока старые репелленты перестают работать, поэтому важно использовать новые средства, которые продаются и широко распространены. Они обычно содержат большое количество пиретроидов. Эти вещества вызывают гибель комаров, парализуют", - объяснил Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник "Сколтеха".

Впрочем, ни один репеллент нельзя считать панацеей. Поэтому, выходя на улицу, особенно если вы планируете находится в парке, лесу или тем более у воды, нужно подготовиться. Этим летом особенно тщательно.

Чтобы не зависеть от спреев и не чесаться, специалисты дают несколько простых советов. Головной убор, лучше и шейный платок, потому что комары любят атаковать с тыла. Конечно, длинный рукав, но что более важно – личная гигиена. Кровососов привлекает запах не очень чистого тела.

Меры предосторожности и такое внимание к комарам может показаться избыточным только тем, кто мало знает об этих насекомых. Укус самого обычного кровососа может вызвать у аллергиков сильную реакцию, а в некоторых случаях даже привести к смерти. Слюна комара, которую он выпускает в кровь для обезболивания, содержит больше двухсот различных белков. Впрочем, тем, кто аллергией не страдает, расслабляться тоже не стоит.

"Из гельминтов единственный паразит – это дирофилярия, о которой сейчас многие говорят. А из простейших – это малярия. Правда, передачи малярии в России нет уже более 10 лет. Местной передачи, естественно. Дирофиляриоз имеет место, и каждый год появляются новые случаи", - рассказал Евгений Морозов, профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета.

Дирофилярия – это червь, который попадает под кожу и начинает там расти. Паразит не очень опасный, и есть много лекарств, которые быстро его уничтожают. Но осознание, что у вас под кожей кто-то живет, неприятно даже с психологической точки зрения. К тому же есть случаи, когда дирофилярии попадают в глаза. Тогда лечение намного сложнее - и есть угроза потери зрения. Малярией теоретически тоже можно заразиться, но для этого должны сойтись сразу несколько факторов – и вид комаров, и контакт с больным человеком или животным.

"Простой пример: у нас существуют комары рода анофелес, которые передают малярию. Даже в Московской области на дачных участках они есть. Но для того, чтобы он стал опасен для человека и передал малярию, этот комар должен встретиться с больным малярией. Насосаться у него крови. Только тогда он станет опасен. А так он потенциальный переносчик. Точно так же комары, которые укоренились из Африки, они же не заражены изначально. Они просто потенциальные переносчики", - добавил Морозов.

Проблема в том, что технический прогресс позволяет путешествовать не только людям, но и насекомым. И существует вероятность, что кровосос, пообедавший больной коровой где-нибудь в Центральной Африке, уже меньше чем через сутки окажется в условном Пулково.

"В России есть так называемая "малярия аэропортов". Связанная с завозными комарами, которые никогда не покидают территорию аэропорта. Соответственно, внутри них может циркулировать малярия, но это единичные случаи. Комары у нас переносят лихорадку Западного Нила – это завозной комар. Тигровый так называемый. Он тоже завезен в Сочи - и пока это единичные истории. Лихорадка Денге на Дальнем Востоке и в южных регионах нашей страны", - рассказал Илья Гомыранов.

Истории хоть и единичные, но болезни крайне опасные и даже смертельные. Если зараженных комаров становится много, ситуация может выйти из-под контроля. Чтобы этого не произошло, специалисты действуют по принципу "клин клином вышибают".

"Использование генетически модифицированных комаров позволяет нам бороться с комарами очень точечно и эффективно. Выпускают самцов комаров, самцы людей не кусают. Самцы спариваются с самками - и потомство этих комаров абсолютно стерильно. Получается, что выпущенные комары влияют на потомство и на этом жизнь множества комаров заканчивается. Это позволяет снижать численность", - указал зоолог.

Модифицированные комары или комары-мутанты в правильных руках – хороший инструмент управления популяцией. Вот только руки не всегда бывают правильными.

"В США с 2016 года существует такая программа "Насекомые-союзники". Официально ее цель сугубо благая, но то, что эта программа финансируется из бюджета Пентагона, это уже наводит на всякие подозрения. Пентагон не является благотворительной организацией, чтобы облагодетельствовать все человечество. Он как раз озабочен совсем другими проблемами. Думаю, что это весьма и весьма опасно", - предупредил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт.

У США большой опыт в проведении биологических операций. Специалисты вспоминают, как полвека назад Пентагон пытался, и не безуспешно, уничтожить сельское хозяйство Кубы, заражая скот африканской чумой свиней и распыляя паразитов над полями.

"Тогда они распыляли всю эту заразу с самолетов, сейчас для этого существуют дроны. Мы прекрасно знаем, что тот же фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует создание такого рода мини-заводов, производящих комаров. Такие заводы существуют в Грузии, на Украине. Поэтому я думаю, что такой всплеск активности этих комаров и то, что у нас появились комары-переносчики вируса Зика, допустим, которые заведомо не могли сами прилететь из Южной Америки, это, скажем так, серьезный звоночек", - заключил Никулин.

Многие крупные компании на Западе вкладываются в исследования комаров. Например, в "Гугл" недавно заявили, что планируют выпустить более 30 миллиардов модифицированных насекомых для оздоровления мировой популяции. Проверить, действительно ли у компании благие намерения, невозможно. А верить на слово – опасно. Впрочем, и для России использование генномодифицированных комаров не в новинку. Только не во вред, а во благо. Еще во времена СССР ученые смогли вывести насекомых, которые полностью уничтожили своих сородичей, разносящих малярию в Сочи. Так что ответ на возможные провокации у нас есть.

Впрочем, обычных комаров этим летом потерпеть все же придется.