100 лет Мэрилин Монро: рассказ о несчастной королеве Голливуда

Сотый день рождения самой притягательной, противоречивой и мифологизированной актрисы Америка отметила с голливудским размахом - с установлением мирового рекорда, обнародованием и продажей до сих пор никогда не публиковавшихся личных писем самой Мэрилин Монро, ее третьего мужа Артура Миллера и сенсационных признаний её психиатра Ральфа Гринсона.

Только вот королева для миллионов в образе беззаботной блондинки-глупышки, которая буквально купается в бриллиантах, была глубоко несчастной женщиной. И обнародованный в июне архив личных писем, хранившихся в секрете больше 60 лет, не просто подтверждает, что Мэрилин с детства страдала от жесточайшей неуверенности в себе, мучилась от панических атак и депрессии, но и окончательно ставит точку в вопросе самоубийства Монро. По крайней мере из записок ее психиатра Ральфа Гринсона следует, что 36-летняя Монро в ту роковую ночь с 4 на 5 августа 1962 года умирать точно не планировала.

"Она добилась такого прогресса, что можно было представить себе ее будущее, и это так несправедливо, потому что она боролась с такими ужасными препятствиями, боролась изо всех сил, и все это было совершенно напрасно, потому что тот последний день стал чередой трагических совпадений. В тот роковой день все сложилось как нельзя хуже, и этого можно было бы избежать, если бы... И это "если" только усугубляет ситуацию", - это цитата из письма.

Под "прогрессом" психиатр подразумевал отказ от снотворного. Дело в том, что Монро страдала не только от психических проблем, но и от физических – из-за изнурительного эндометриоза она не только не могла иметь детей, но и постоянно внепланово попадала в больницу. Ну а заглушать боль Монро пыталась алкоголем и наркотиками, к тому же по рекомендации врачей она еще пила таблетки, чтобы заснуть, таблетки, чтобы не засыпать. И обязательно антидепрессанты.

"В ее жизни было много парадоксов – она была умна, но при этом казалась глупой блондинкой, она хотела выйти замуж и родить – но не могла иметь детей, она была величайшей красавицей в мире – но ее внутренние органы были в полном беспорядке", - говорит Лоис Баннер, историк из США.

В жизни Монро вообще было всего лишь две большие мечты – найти отца, которого она никогда не видела, и родить ребенка. Она нуждалась в настоящей семье, потому что, по сути, росла беспризорницей – отец бросил ее сумасшедшую мать, точно такая же сумасшедшая бабушка не могла самостоятельно растить девочку. И Монро пришлось скитаться по приемным семьям, ни одна из которых ее так и не удочерила.

В итоге когда Норме Джин (это настоящее имя Монро) исполнилось всего 16 лет, опекуны настоятельно рекомендовали ей срочно выйти замуж. Ну а дальше началась череда смены не только мужей (официально Мэрилин была замужем трижды), но и любовников. Впрочем, биографы и сейчас встают на защиту Монро и утверждают, что искала она не плотских утех, а семью.

Впрочем, с мужчинами у Монро ничего не получалось, хотя они с удовольствием проводили с ней время. От спортсменов до президентов – все буквально теряли голову от удивительной притягательности этой женщины. Но вместо любви Монро получала лишь душевные терзания и пристальное внимание ФБР. Сперва службы установили круглосуточную слежку из-за романа с драматургом Миллером – критиком капиталистического устройства США, подозревая и Монро в связях с коммунистами и Кремлем. Потом случился романчик с президентом Джоном Кеннеди и его братом Боббом Кеннеди, который якобы пытался утешать актрису.

Долгое время считалось, что и умерла Монро не случайно, а потому что секретные службы решили убрать ее, чтобы она со своей неустойчивой психикой не навредила клану Кеннеди. И в это сложно не верить, ведь Монро умерла буквально через два с половиной месяца после фееричного поздравления Джона Кеннеди с днем рождения. Кстати, идея появиться на публике в голом платье, чуть ли не нагой, принадлежит именно Монро.

Не везло ей не только в личной жизни. По сути – не везло ей и в кино. Ее любила камера, обожали зрители, но продюсеры и режиссеры буквально издевались над актрисой. И чтобы угодить им, ей пришлось пройти все круги киноада – от смены имени по требованию киностудии, до пластических операций: изменила форму носа и подбородка.

Не обошлось и без финансовой кабалы. Послушная Монро долгое время зарабатывала буквально копейки по сравнению с другими актрисами. К примеру, за легендарный фильм "Джентльмены предпочитают блондинок" Мэрилин получила всего чуть больше 11 тысяч долларов, хотя в то же время её напарница актриса Джейн Рассел заработала 150 тысяч.

Ну и своей единственный - скромный по голливудским меркам - дом, в котором и умерла, Монро купила в ипотеку. И все это заставляло актрису медленно идти ко дну, хотя она и отчаянно сопротивлялась.

"У нас есть записка, которую она написала во время съемок фильма "В джазе только девушки", она на бланке отеля. Это было незадолго до того, как у нее случилась передозировка и съемки пришлось приостановить. Она написала: "Мне кажется, я тону"". И нарисовала маленькую тонущую фигурку, которая кричит "Помогите"!". Это очень трогательно и грустно – особенно для того времени", - рассказал Брайан Чейндс, эксперт аукционного дома, США.

Монро никто не смог помочь, умирала она в одиночестве, хотя и просила своего психиатра (самого дорогого в Голливуде - он брал 100 долларов в час) оставаться с ней на связи.

"Но Ральф Гринсон променял жизнь звездной пациентки на рядовой ужин с женой - это опять же стало известно из новых рассекреченных документов. Из-за глубокого одиночества она даже свое наследство, пусть и крохотное, 80 тысяч долларов, сейчас это меньше миллиона, оставила фактически посторонним людям", - пишут СМИ.

Зато теперь личный бренд Мэрилин Монро оценивается в сотни миллионов долларов. И на этой торговой марке продолжают наживаться другие – все как при жизни. А еще сегодня именно Мэрилин Монро называют культурным феноменом, ДНК поп-арта, главным визуальным кодом XX века. Жаль, не дожила.