Важно помнить, что многие крупные зарубежные компании ушли из России, причем далеко не все сделали это "по-хорошему". Об этом заявил в пятницу, 5 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, после начала Россией специальной военной операции "кто-то ушел абсолютно по-скотски".

Однако "кто-то остался и остается на этом рынке", а мы "заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили на наш рынок" (цитаты по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что компании из недружественных России стран с 2022 по 2025 годы недополучили в России свыше 610 миллиардов долларов выручки и как минимум 16 миллиардов долларов чистой прибыли. При этом бизнес дружественных России государств удвоил свои активы и выручку на российском рынке.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что покинувшим Россию компаниям ради возвращения придется поспособствовать отмене антироссийских санкций.