Внешнее давление на Россию сохраняется, но наша страна нашла возможности дальнейшего развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как подчеркнул политик, прежняя модель глобального развития, выстроенная вокруг нескольких финансовых центров, подавалась как универсальная, как якобы нейтральная. В действительности же она использовалась как инструмент давления на другие страны и нечестной конкуренции.

Однако Россия, отметил Владимир Путин, оценивает глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности. Наша страна всегда открыта для тех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве.