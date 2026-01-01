Владимир Путин 5 июня выступил с речью на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Уникальность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога, отметил президент. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, добавил он.

Россия видит, продолжил глава государства, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как реализуется политика европейской бюрократии. У России есть возможность дать ответ на эти вызовы.

Мир переживает крупнейшую за десятилетия трансформацию, подчеркнул Путин. По слова российского лидера, европейские элиты провоцируют хаос.

На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг нескольких финансовых центров. Такая конструкция подавалась как универсальная, как якобы нейтральная. Но на деле это использовалось в качестве давления и нечестной конкуренции, сказал президент. Это была специально созданная система зависимости.

Как уточнил Путин, давление на Россию сохраняется, но расширяется взаимодействие с другими регионами.