Путин выделил три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня

Технологический прогресс стал важнейшим фактором глобальной трансформации. На это указал президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как отметил Путин в качестве примера, у нашего стратегического партнера, Китая, больше всего международных патентов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Хорошие перспективы в этой области и у России.

Наше государство занимает высокие позиции во внедрении цифровых платформ, улучшающих качество жизни людей. Мы лидируем и в атомной энергетике: свыше 80% крупных проектов в мире реализуются при участии "Росатома".

Говоря о технологической трансформации, эксперты выделяют три ключевые технологии: искусственный интеллект (ИИ), позволяющий обрабатывать большие массивы данных; автономные системы, кардинально повышающие производительность труда и меняющие целые отрасли экономики; платформенные решения, позволяющие участникам рынка напрямую обмениваться информацией и заключать сделки.

По прогнозам специалистов, на которые сослался Владимир Путин, страны с полным набором технологий по всем этим направлениям станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. И, напротив, без этих технологий реальный суверенитет будет невозможен.

Президент указал на то, что особое значение технологический суверенитет имеет для стран с большой численностью населения. Перед крупными государствами, которые являются настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора: либо создавать собственные технологии, либо превращаются в цифровую периферию.

Чужие сервисы поначалу могут быть удобны, но позже обязательно проявятся подводные камни. Россия уже получила такой урок, поэтому будет укреплять собственную критическую инфраструктуру и вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства, резюмировал Владимир Путин.