Путин предупредил другие страны о риске лишиться своих активов

Владимир Путин вновь назвал воровством заморозку российских активов за границей. Заявление президента прозвучало в ходе его выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

По мнению главы государства, воровство резервов негативно повлияло на доллар и евро.

Путин отметил, что заморозка активов показала, что все страны могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в долларах и евро. Поводом для этого может стать что угодно, добавил президент.

Говоря об экономической ситуации в западных странах президент сообщил, что госдолг Еврозоны вырос до более 81% ВВП. Худшие показатели — у Греции, Италии и Франции. Дефицит бюджета ЕС — 3,1% от ВВП, в то время как у России - 2,6%.