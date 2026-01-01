Путин сформулировал главную задачу в сфере экономики

Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026, что инфляция в России приближается к 5,2%.

Важно, подчеркнул президент, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний рост, снижение инфляции. Запуск нового инвестцикла в стране является ключевой задачей властей.

"Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны ЕС живут долгие годы", - добавил глава государства.

По словам Путина, ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2%.

Россия сохранила основы макроэкономической политики, указав при этом, что "движение вперед и вверх будет обеспечено".

Зарплаты в стране за 5 лет выросли на 30% в реальном выражении, также сообщил глава государства.