Путин объяснил, когда россияне начнут больше рожать

Улучшение демографической ситуации в России напрямую зависит от уровня жизни граждан. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин в пятницу, 5 июня, в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как подчеркнул российский лидер, "только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически".

При этом президент отметил, что за последние пять лет зарплаты в российской экономике в реальном выражении (за вычетом инфляции) выросли на 30%. Также в нашей стране сохраняется один из самых низких уровней безработицы среди всех стран мира — около 2,2% экономически активного населения.

Ранее Владимир Путин уже называл приоритетной общенациональной задачей поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявляла, что для обеспечения безопасности нашей страны, а также чтобы благополучно развивать и обустраивать Россию, россиян должно быть намного больше.