Apple назвала причину удаления мессенджера MAX из AppStore

Удаление российского национального мессенджера MAX ("Макс") из магазина приложений AppStore связано с санкционной политикой. Об этом рассказали представители компании Apple.

Как сообщает Readovka, Apple объяснила свои действия в отношении MAX соблюдением законодательства, заявив о намерении и впредь следовать букве закона стран, в которых базируется корпорация.

Однако конкретизировать, о каких именно санкциях и законодательстве каких именно государств идет речь, в Apple не стали.

Тем временем президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что национальный мессенджер уже смог занять устойчивые позиции на рынке, поэтому пользователи MAX будут переходить с iPhone на другие смартфоны – например, на телефоны на базе Android или "Авроры".

Основатель платформы управления связью "Экомобайл" Игорь Жиленко в комментарии АГН "Москва" назвал удаление приложения MAX из AppStore неприятным сигналом для пользователей iPhone. Однако "он, скорее, усиливает уже существующие ограничения, чем создаeт принципиально новые".