Путин анонсировал программу по переезду из Москвы государственных компаний

В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин указал на важность развития всех регионов нашей страны, привлечения ими инвестиций, создания качественных рабочих мест и производств.

Для этого, в частности, запущена программа по переезду из Москвы государственных компаний.

"Мы договорились о переезде госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать возможность развиваться регионам. Сергей Семенович, это не повредит Москве. Примеры "РусГидро" и ПСБ. И по другим структурам, работающим в области железнодорожного строительства", - сказал глава государства.