ЕС пригрозил продолжить ужесточение визового режима для россиян

Евросоюз изучает дополнительные меры по ограничению визовых возможностей для граждан России. Об этом заявил в пятницу, 5 июня, официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Как напомнил чиновник, после начала российской специальной военной операции ЕС уже предпринял "беспрецедентные действия" в своей визовой политике в отношении граждан России, дойдя до запрета выдавать россиянам многократные визы.

Останавливаться на этом Брюссель не намерен: "Мы продолжим целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это будет частью пересмотра визового кода, который произойдет в начале следующего года" (цитаты по "Интерфаксу").

В мае Маркус Ламмерт заявлял, что Брюссель изучает возможность введения целенаправленных визовых ограничений по согласованию с членами ЕС, чтобы "устранять риски для безопасности, проистекающие из враждебных действий третьих государств". При этом чиновник уверял, что подобная политика приносит "ясные результаты".

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что Брюссель по инициативе эстонских властей предложит ограничить въезд бывших российских участников спецоперации в Европейский союз к июню.