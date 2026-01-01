Путин: Никакой международной изоляции России изначально не было

Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2026, что никакой изоляции России изначально не было, были только попытки, которые предпринимала администрация Джо Байдена.

При этом президент отметил, что сегодня сателлиты США даже больше американцев пытаются изолировать Россию.

Прежняя администрация США боролась с российским СПГ, но как только проект заработал, первая отгрузка пошла в США, указал глава государства. Добавив, что Россия до сих пор поставляет уран на американский рынок.

В отношениях России и США ничего не прекращалось - американцы прагматичные люди, заключил Путин.