Путин — о письме Зеленского: "Песков с утра эту бумажку подсунул"

Владимир Путин сообщил, что накануне вечером Дмитрий Песков показал ему письмо Владимира Зеленского. Президент успел бегло ознакомиться с ним уже утром, сообщил глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума.

"Песков с утра подсунул эту бумажку", - сказал президент.

Разбирая по пунктам обращение Зеленского, Путин начал с претензий к его возрасту. По словам президента, главное не число, а дееспособность. Кроме того, Владимир Зеленский обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях.

"Но на выборы надо идти, не бояться. И действовать в рамках основного закона. Потому что если действовать вне Конституции, то это называется узурпация власти", - сказал Путин.

Кроме того, Владимир Зеленский указал в письме, что не нужно обращать внимание на договоренности в Анкоридже.

"Мне не очень понятно, почему администрацию США не хотят видеть в качестве гаранта. Оружие хотят, а гарантии не хотят. Хочу поблагодарить Трампа за "воспитание" Зеленского, но есть ещё над чем работать", - добавил Владимир Путин.