Путин отказался встречаться с Зеленским: "Пока не вижу смысла"

Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума, комментируя обращение Владимира Зеленского, заявил, что один из крупных российских бизнесменов встречался с украинским лидером по просьбе последнего. Тот через него просил о встрече с Путиным.

Президент рассказал, что встреча бизнесмена с Зеленским состоялась 21 мая, а уже 22 мая украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске. По словам Путина, он позвонил бизнесмену с недоумением: "Что это значит? Они просят о встрече, а сами наносят удары".

Путин отметил, что никогда не отказывался от встреч с Владимиром Зеленским, но против переливания "из пустого в порожнее".

"Я не вижу смысла встречаться. Нам нужны договорённости на длительную историческую перспективу", - подытожил Путин.