Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня, обратился к бойцам ВС России.

Отвечая на вопрос о просьбе главаря киевского режима лично встретиться, чтобы "честно" закончить войну, Владимир Путин напомнил про очередное кровавое преступление ВСУ против мирных жителей: атаку дронов на колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР). Этот теракт, подчеркнул президент России, был совершен через день после того, как посетивший Киев бизнесмен передал ему предложение Владимира Зеленского о встрече.

Владимир Путин обратился ко всем российским бойцам, от солдат и матросов до генералов и адмиралов, подчеркнув, что вся страна смотрит на них и гордится ими. Резюмировал президент фразой, которую произнес перед гибелью от рук боевиков Герой России, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов: "Работайте, братья!".