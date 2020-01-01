Путин выразил уверенность в том, что Трампа в 2020-м "надули" с выборами

Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил, что относится к президенту США Дональду Трампу с уважением.

При этом отношение к России со стороны действующей администрации США пока такое же, уточнил глава государства.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что в 2020-м году Трампа "надули с выборами". В частности - через голосование по почте.

По мнению российского лидера, если бы Трамп сохранил власть в 2020 году, конфликт на Украине мог не начаться.

Ключевые вопросы по Украине должны решать между собой Москва и Киев, а другие страны могут выступать гарантами, резюмировал Владимир Путин.