Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.

Как рассказал в пятницу, 5 июня, мэр столицы Сергей Собянин в своем MAX-канале, отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Произошло это в то время, когда участники пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) обсуждали мирное урегулирование конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин указал на лживость киевского режима, который на словах предлагает мир, а на следующий день устраивает кровавый теракт в отношении несовершеннолетних мирных жителей в Старобельске. В связи с этим российский лидер обратился к бойцам СВО с напутствием: "Работайте, братья!"