Путин объяснил, почему России невыгодна война на Ближнем Востоке

Доходы от продажи нефти всегда были важны для России, составляя значимую часть нашего ВВП и бюджета, однако эта зависимость за последние годы естественным путем снизилась. На это указал глава государства Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня.

Отвечая на вопрос о том, выгодна ли России война на Ближнем Востоке, спровоцировавшая скачок цен на энергоносители и ослабление антироссийских санкций, Путин напомнил про сокращение зависимости нашего бюджета от торговли ресурсами. Если прежде за счет нефтегазовых доходов формировалось около 50% российского бюджета, теперь показатель снизился до 20%.

Президент подчеркнул, что нельзя сказать, что для России критически важны изменения стоимости энергоносителей, хотя для нас, как и для других стран с активно развивающейся экономикой, важно, что цена на нашу нефть растет. Тем не менее, гораздо важнее стабильность рынков, поскольку "мы ведь не только за счет нефти и газа существуем, но за счет развития экономики в целом".

Когда "трясет мировую экономику и глобальные энергетические рынки — мы в этом не заинтересованы", заявил Владимир Путин. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с партнерами по ОПЕК+, чтобы стабилизировать рынки — в этом направлении и будем двигаться.