Ночью 6 июня над российскими регионами сбиты 376 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 376 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов, Абхазия и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях и в Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении с начала суток 6 июня девяти беспилотников, летевших на Москву.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода, Ярославля и в аэропорту "Пулково".