Уничтожил вражеский дрон: подвиг рядового Курсекова

Рядовой Дмитрий Бахтин с сослуживцами расчистил путь для продвижения штурмовых отрядов. Действуя в составе расчёта самоходной гаубицы, Дмитрий, несмотря на артобстрелы ВСУ, точно наводил орудие на вражеские цели. Были уничтожены огневые точки противника, склад ГСМ и более 15-ти боевиков.

Рядовой Андрей Курсеков, доставляя боеприпасы на передовую, заметил ударный беспилотник неприятеля и поразил его из стрелкового оружия. Но дрон взорвался рядом с машиной, она загорелась. Андрей оперативно ликвидировал пожар и своевременно подвёз снаряды на позиции.