Российские военные нанесли удары по конвоям вражеской техники, не позволив радикалам подвезти боеприпасы и подкрепление. Колонны грузовиков и спецтехники выгорели полностью. География разная - Херсонская область, Днепропетровская, Киевская, но объединяет их одно: все, поражённые этой ночью объекты к гражданской инфраструктуре не имели никакого отношения.

Фуры и грузовики националисты использовали как пусковые мобильные площадки для ударных беспилотников. Все цели, которые удалось обнаружить разведчикам, российские войска накрыли "Геранями" и "Искандерами".

В Орехове Запорожской области уничтожены наблюдательные посты и пункты корректировки огня. На подходах к городу российские штурмовики захватили ещё один опорный пункт ВСУ.

Ситуация для ВСУ приближается к критической и на Краматорском направлении. Цели в городе уже спокойно достают российские батареи. Атакован машиностроительный завод, где бандеровцы ремонтировали свою технику. А, пригородный поселок Малиновка, после массированной артподготовки и вовсе оказался в серой зоне.