Путин назвал недостаток "кодекса чести" при использовании новых видов оружия

Новые вооружения и методы ведения войны постоянно появляются — страны пытаются регламентировать их применение, но многие отходят от соблюдения договоренностей. На это указал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня.

Отвечая на вопрос экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль об использовании современных видов вооружений, в том числе дронов, Путин напомнил: киевский режим получает оружие и боевую технику от западных доноров, тогда как Россия, в отличие от ВСУ, сама располагает всем необходимым для обеспечения своих Вооруженных сил.

На "той стороне" нет возможности производства такого оружия, как у России, в частности, гиперзвуковых и крылатых ракет, подчеркнул президент. Украина пытается самостоятельно разрабатывать беспилотники, но "у них мало что получается".

При появлении новых опасных видов оружия и методов ведения войны мировое сообщество должно реагировать и устанавливать правила их применения. Беспилотники дальнего действия не представляли бы угрозы, если бы вовремя были приняты соответствующие решения, подчеркнул Владимир Путин. Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить свою территорию — соответствующая работа идет.

Президент России указал на недопустимость использования против гражданского населения таких вооружений, заявив, что это гуманитарное преступление.